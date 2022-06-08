Волочкова — Данко: «Займись своей семьей! Ты бросил жену с больным ребенком»

После нелестных слов певца Данко в адрес балерины Анастасии Волочковой, да еще и сказанных на телевидении, 46-летняя артистка не стала молчать и ответила 53-летнему исполнителю, который ранее тоже работал в Большом театре.

Напомним, Данко заявил, что Волочкова «опорочила балет» и ушла из Большого не из-за того, что кто-то намеренно сломал ее карьеру, а банально из-за фигуры. Мол, все балерины были миниатюрными, а Анастасия — «как лошадь».

«Для начала: кто имеет право давать мне оценки — лошадь я или не лошадь? Как я предала балет и в чем мое предательство? — высказалась балерина в беседе с Teleprogramma.pro. — Я решила узнать, кто такой Данко, прежде я об этом человеке не слышала. И узнала: порочащие высказывания позволяет себе человек, который записал одну песню и ездит с ней по Подмосковью, к тому же это было двадцать лет назад…»

По мнению Волочковой, зрители уже давно забыли о Данко, вот он и решил «хайпануть» на имени известной танцовщицы.

«Мне хочется ему сказать следующее: добрый человек, ты займись своей семьей! — добавила Анастасия. — Известно, что Данко бросил жену с больным ребенком. Порядочные люди так поступают?»

Звезда балета отметила, что высказавшемуся о ней певцу стоит «укоротить язык». Что за история с Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) и его больной дочерью, читайте здесь.

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