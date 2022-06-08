Дима Билан показал на камеру раскрытую ширинку и дорогие трусы

У знаменитого певца случился казус с одеждой по дороге на запись.

7 июня певец Дима Билан опять удивил поклонников своим поведением. 40-летний артист выложил в социальную сеть видео, как он приехал на студию и, выходя из машины, обнаружил, что у него «лопнули штаны».

Одежда звезды оказалась повреждена как раз в районе ширинки (порвалась петля для пуговицы), что Дима не только озвучил, но и продемонстрировал на камеру, мельком засветив белые трусы Dolce & Gabbana.

Певец отнесся к этому казусу с юмором. И уж конечно, он не обеднеет, лишившись одних штанов. Но многих пользователей соцсетей задело то, что известный человек решил поделиться этим личным моментом, выложив в Сеть кадры, как он трясет своей распахнутой ширинкой.

Впрочем, эпатировать публику стало для Билана нормой. После ряда случаев, когда он выходил на сцену в нетрезвом состоянии, артист признался, что ему надоел образ «хорошего мальчика» и что он хочет показать себя разным, в том числе и «с ужасной стороны».

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