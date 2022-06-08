Зендея назвала причину, из-за которой вряд ли сможет стать поп-звездой

25-летняя американская звезда Зендея, как заведено в XXI веке, не занимается чем-то одним. Она и певица, и актриса, и модель.

Кроме почти трех десятков проектов в кино, у нее есть музыкальный альбом и несколько топовых синглов. Однако поп-исполнительницей в будущем девушка себя не видит. В этом она сама призналась в перекрестном интервью с актером Эндрю Гарфилдом для издания Variety.

Коллега по фильму «Человек-паук: Нет пути домой» спросил у Зендеи, кем она себя больше ощущает — актрисой или певицей.

«Не знаю, смогу ли я когда-нибудь стать поп-звездой, — призналась девушка. — Это потому, что как актриса я имею определенный уровень анонимности, который мне очень нравится. И я могу сортировать какие-то части себя, через персонажа, и никому не нужно знать об этом. В то время как в других формах и других средах ты — это все время ты».

Зендея отметила, что для нее очень важны личные границы. Ей нравится, что, например, в сериале «Эйфория» она является своей героиней Ру Беннетт, а настоящую себя не выставляет напоказ. Такой подход к популярности больше привлекает молодую звезду, поэтому она более заинтересована в развитии актерской карьеры.

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