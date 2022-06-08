Стоило скрыть ноги: Федорова в черном платье с перьями и прозрачной накидкой появилась на публике

Оксана Федорова 20 лет назад стала обладательницей титула «Мисс Вселенная» и заветной короны. Ее стали приглашать на светские рауты и другие мероприятия.

И хоть она рано лишилась звания, до сих пор поклонники восхищаются тем, как выглядит уроженка Пскова. Она стала мамой двоих детей, но это не мешает ей путешествовать и выходить в свет.

В гардеробе Оксаны много брючных костюмов и вечерних нарядов. На днях она отправилась на турнир по бальным танцам.

На публике экс-«Мисс Вселенная» щегольнула в черном платье-бюстье с перьями и прозрачной накидкой. Наряд дополнили лодочки и длинные серьги. Федорова сделала укладку с эффектом мокрых волос.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. «Красавица, как была, 20 лет назад, такая и осталась», «Когда молчите-красивая, когда говорите — обворожительная когда поете — манящая», «Нет слов», «Великолепно выглядите», — стали писать фанаты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Наряд Оксаны Федоровой можно назвать актуальным. Но идет ли он ей? Скорее нет, чем да, потому что невооруженным взглядом видно, что цвет кожи ног идет в резонанс с цветом кожи лица. Как минимум нужно было нанести жидкие колготки, подобрав цвет под тон лица. Само платье сложной конструкции. И такая укладка не совсем уместная под это платья. Тут нужно было сделать высокий гладкий хвост, чтобы открыть шею, чтобы не перетекала копна волос в это сложное платье. Либо можно было убрать волосы на одну сторону, показать хотя бы одну часть красивого силуэта шеи и лица. Серьги тоже можно было выбрать более собранные. А в целом платье скорее стройнит, потому что является черной вертикалью. Здесь применен не сложный трюк: черное платье, черные лодочки, темный цвет волос, яркий макияж. Корректировать надо много что, но особенно цвет ног», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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