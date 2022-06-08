«Редкие кадры!»: Клава Кока в тугих шортах не скрыла свои мощные формы, щеголяя по дому

Клава Кока является одной из самых известных молодых исполнительниц. Она дружит с Егором Кридом и успела записать хиты с Нилетто и Александром Реввой. Ее армия поклонников растет каждый день.

Недавно артистка отправилась на гастроли. Ее тепло приняли в Молдове, где она зажгла на сцене в дерзком образе. Звезда в свои 25 лет не перестает экспериментировать с имиджем.

больше по теме Клава Кока в избушке с мальчишками: как певица отдохнула в Молдове Молодая артистка посетила два города и успела не только дать концерты.

Накануне Клава прилетала в Москву. Она поделилась кадрами из своей квартиры. Певица в тугих леопардовых шортах и футболке оверсайз сидела на полу. Она оголила свои мощные ноги. Блондинка покрасовалась на камеру в домашнем наряде.

«Рубрика „Клава дома“. Редкие кадры! Наконец-то разобрала все чемоданы, разобрала ваши подарки, подарочки. осталось только прочитать все письма! Спасибо огромное за вашу любовь!» — заявила звезда.

Кока также показала множество подарков и снова задумалась над тем, чтобы сменить цвет волос. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами.

«Такая классная», «Ножки прям сочные», «Очень домашняя», «Тут даже узнать сложно», «Шортики в пятнышко — как мило», «Ну что за красотка», «Классно, что дома ты щеголяешь не в люксовых луках», «Клава, какая хорошенькая», «Ножки роскошные», — прокомментировали пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.