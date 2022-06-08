Обнаженная Бузова позировала в пенной ванне, позабыв всякие приличия

Телеведущая решила снять на камеру, как проводит вечер в Турции.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она не скрывает, что много добилась только благодаря упорству и труду.

Даже после ухода из «Дома-2» блондинка ведет несколько новых проектов и продолжает демонстрировать свою жизнь на камеру. Недавно она дала большой концерт в Москве, где продемонстрировала несколько пикантных образов.

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А теперь Ольга улетела в Турцию. Она устроила себе небольшой отпуск. Телеведущая проводит время с подругой на вилле. Она купается в бассейне и хвастается построневшими формами в бикини. Для удина артистка облачается в романтичные наряды. А вот вечером 7 июня Бузова решила понежиться в ванне. Она запечатлела, как купается на камеру.

Телеведущая без стеснения позировала обнаженной. Свои прелести она прикрыла пенной. Ольга покрасовалась без макияжа в теплой водичке.

Поклонники были сражены увиденным. Многие не ожидали, что звезда поделится такими откровенными кадрами. «Одна и при свечах», «Ого, ты все будешь показывать?», «Как то слишком смело», «Оля, перестань все снимать! Ты уже не на телестройке», «Слишком откровенно, даже для тебя», «И в чем смысл? Все хочешь привлечь мужское внимание?» — стали писать пользователи Сети.

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