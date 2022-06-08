«Счастлива, как ребенок»: Нетребко в силуэтном платье с цветочным принтом прогулялась по Лондону

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она работает во многих театрах, регулярно участвует в новых постановках.

В прошлом году артистка отпраздновала свой юбилей в Кремле. Однако живет она уже давно в Вене. В этом году с ней перестали работать некоторые театры и компании из-за ситуации на Украине.

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Однако Анна после нескольких месяцев перерыва выступила в Париже и Миране. А теперь у нее небольшой отпуск, который певица проводит в Великобритании. Она уже повеселилась на свадьбе у друзей.

А накануне артистка оказалась в Лондоне, где устроила себе шопинг. Нетребко всегда тщательно выбирает себе образы, поэтому не смогла устоять перед дизайнерскими туфлями и сумками.

А вот вечером оперная дива отправилась гулять в силуэтном платье в цветочек и босоножках. Лук дополнила белая сумка с цветочным узором. Анна поужинала в роскошном ресторане с подругой. А также она устроила променад. Ей удалось найти копию трона королевы Елизаветы II, где звезда с радостью позировала.

«Моя прекрасная Азербайджанская сестра и подруга! Как мы скучали по тебе всю пандемию! Сегодня девочки в старейшем Лондонском ресторане „Рулс“. Лондон! Три долгих года мы не виделись! Пандемия украла две прекрасные постановки… но мы не унываем и сегодня, гуляя по этим улицам я была счастлива, как ребенок», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Оперная дива получила множество комплиментов. А вот сама звезда отреагировала на сплетни, которые появились, когда она представила своего нового менеджера. Некоторые смутило то, как мужчина положил свою руку к ней на колено.

«Меня серьезно посмешили комментарии на счет моего нового менеджера… моего мужа тоже посмешили», — призналась Анна.

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