Блондинка в розовом: невестка Орбакайте изящно прикрыла прелести шифоновым парео у бассейна

Алена Преснякова на отдыхе в Майами не перестает демонстрировать свой стиль в каждой детали образа.

Никита Пресняков уже давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Влюбленные встречались несколько лет, а потом сыграли пышную свадьбу.

Старший сын Орбакайте всегда был романтиком, поэтому ухаживал за избранницей. Теперь он не только член звездной семьи, но и певец, актер, музыкант. А вот его супруга строит карьеру модели.

больше по теме Невестка Орбакайте в топе и нюдовых шортах блеснула изящной фигурой в Майами Алена Краснова поделилась откровенными кадрами.

Если весной Никита то и дело выходил в свет с возлюбленной и виделся с мамой, то в июне супруги улетели в США. Они провели несколько дней в Нью-Йорке, а теперь нежатся на солнце в Майами. Примечательно, что Алена взяла с собой много нарядов. Накануне она щегольнула на пляже в черном мини-бикини.

А теперь невестка Орбакайте покрасовалась у бассейна в плюшевой пляжной сумкой розового цвета и мохнатых тапочках. Она обнажила загорелые стройные ноги, а на бедра повязала шифоновое парео. Жена Преснякова восхитила поклонников своим образом и фигурой.

«Алена, как круто!», «Выглядит прям сказочно красиво», «Хочу теперь плюшевую сумку», «Это роскошно», «Ноги прям идеальные», «Тут ничего не скажешь — мечта», «Какая ты стройная», «Прям не образ, а конфетка», «Я любуюсь этими кадрами»«, «Самая модная девушка во Флориде», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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