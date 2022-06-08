Не скрыла морщинки: 66-летняя Лариса Долина в модных брюках клеш появилась в театре

Артистка появилась на премьере спектакля «Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник» в Театре на Таганке.

Лариса Долина уже много лет играет на сцене. Примечательно, что она стала одной из лучших джазовых исполнительниц. Однако артистка может исполнять песни в разных стилях и уже несколько лет преподает в вузе.

Также в свои 66 лет она не перестает экспериментировать с имиджем и смогла похудеть так, что сменила весь гардероб.

Долина предпочитает вести активный образ жизни. Она снимается в телепередачах, посещает вечеринки и светские вечера. Недавно певица отметилась на празднике у Бедроса Киркорова.

А вот 7 июня она отправилась в Театре на Таганке, где сама играет в мюзикле. на этот раз Лариса Александровна была зрителем. Она насладилась спектаклем «Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник».

Для выхода в свет певица выбрала струящиеся брюки клеш со змеиным принтом юбкой. Вязаный джемпер оверсайз дополнил лук. артистка сделала макияж, но не скрыла морщинки. Она спокойно снимала себя на камеру без фильтров.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая роскошная», «Необычный наряд у вас», «Ну вот есть морщинки! Но все равно безумно красивая», «Сама элегантность», «У вас отличное чувство стиля», — стали писать подписчики.

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