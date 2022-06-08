Пухлощекая кроха: Наталья Фриске показала подросшую дочку в бодике и куртке из денима

Наталья Фриске является бывшей певицей. Она выступала в составе группы «Блестящие» вместе с сестрой Жанной Фриске. Но артистка не стала продолжать карьеру в отличие от родственницы.

Уже длительное время она работает в салоне красоты. После смерти Жанны ей пришлось стать опорой и поддержкой для родителей, которые были убиты горем.

Но в этом году Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну. С отцом девочки новоиспеченная мама рассталась еще во время беременности, поэтому родители помогают ее воспитывать.

Фриске ушла в декретный отпуск, поэтому все время посвящает малышки, устраивает ей фотосессии и носит в специальном рюкзаке-кенгуру. А вот 7 июня они отправились на прогулку.

А вот 7 июня Наталья поделилась трогательным кадром. Она засняла дочку в кресле во время прогулки. Луна была облачена в черный трикотажном боди и носочках. Наряд дополняла куртка из денима. Чалма с бантом-цветком завершила ее лук.

Поклонники восхитились пухлощекой малышкой. Лицо девочки Фриске пока скрывает. «Какая модница растет», «Она одевается лучше меня», «Что за сладкий ребенок», «Стиляга», «Мама балует малышку», «Она просто очаровательная», «И как в такую не влюбиться», «Классный наряд», — стали писать пользователи Сети.

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