С ноткой гламура: Собчак в мерцающей юбке пудрового цвета и жакете на запах вышла в свет

Телеведущая показала, какой стол ей накрыли в гримерке. Одна деталь ее удивила.

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении и теперь не охотно вспоминает проект «Дом-2», который сделал ее знаменитой.

Блондинка теперь снимает свои проекты и берет интервью у влиятельных людей. Примечательно, что она в этом году успела несколько раз слетать в Израиль, а также побывать во Франции и на Кипре.

Собчак свободное время посвящает сыну Платону. Также она завершает ремонт в своем особняке. Телеведущая успевает посещать театры и модные показы.

Каждый раз она до мелочей продумывает свои образы. 7 июня блондинка сообщила, что будет вести мероприятие. Она поделилась кадрами из гримерки, где покрасовалась в мерцающей юбке пудрового цвета и белом жакете на запах.

Ксения показала стол, на котором были салаты, нарезки, фрукты, ягоды и закуски. Ее удивил напиток, который ей также принесли организаторы.

«Ну что, я приехала вести мероприятие! Ура, еда! Не знаю, зачем „Дюшес“ поставили, но окей. Как я выгляжу», — сказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что образ с ноткой гламура — в ее стиле. «Шикарно выглядите», «Такая худая! Прям как девчонка! Молодец, нравишься», «Отличная прическа», «Гламурная юбка прям особенно вписалась», «Ксюша, наряд отличный! В вашем стиле», — прокомментировали пост подписчики.

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