Изящно прогнулась: Нюша в мини-шортах блеснула мощной фигурой в шпагате

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Певица также всегда любила яркие образы.
На сцене она представала в дерзких нарядах. За последние годы артистка стала больше времени уделять семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына, который появился на свет чуть меньше 6 месяцев назад.
Еще зимой Нюша переехала с семьей в Дубай. Именно там теперь она проводит большую часть времени. Певица постепенно готовится вернуться на сцену. При этом она то купается в бассейне, то нянчит малышей.
Как оказалось, артистка не забывает про тренировки. Она поделилась кадрами, на которых щеголяет в белых мини-шортах. Звезда села на продольный шпагат. При этом она не скрыла прелести фигуры.
Примечательно, что дома Нюша тоже ходит в шортах. Она предпочитает делать акцент на загорелых ногах. А вот область живота прячет.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица и ее растяжкой. «Ого, вы так умеете?», «Очень эффектно», «Что за зрелище», «Нюша, какая ты молодец», «Это роскошно», «Просто сразила сразу», «Шпагат! Ого», «Нюша, какой вид! Ох», — стали писать пользователи Сети.
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