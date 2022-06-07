Изящно прогнулась: Нюша в мини-шортах блеснула мощной фигурой в шпагате

Певица даже в Дубае не перестает заниматься спортом. На этот раз она похвасталась своей растяжкой.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Певица также всегда любила яркие образы.

На сцене она представала в дерзких нарядах. За последние годы артистка стала больше времени уделять семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына, который появился на свет чуть меньше 6 месяцев назад.

Еще зимой Нюша переехала с семьей в Дубай. Именно там теперь она проводит большую часть времени. Певица постепенно готовится вернуться на сцену. При этом она то купается в бассейне, то нянчит малышей.

Как оказалось, артистка не забывает про тренировки. Она поделилась кадрами, на которых щеголяет в белых мини-шортах. Звезда села на продольный шпагат. При этом она не скрыла прелести фигуры.

Примечательно, что дома Нюша тоже ходит в шортах. Она предпочитает делать акцент на загорелых ногах. А вот область живота прячет.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица и ее растяжкой. «Ого, вы так умеете?», «Очень эффектно», «Что за зрелище», «Нюша, какая ты молодец», «Это роскошно», «Просто сразила сразу», «Шпагат! Ого», «Нюша, какой вид! Ох», — стали писать пользователи Сети.

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