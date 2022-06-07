Невестка Орбакайте в топе и нюдовых шортах блеснула изящной фигурой в Майами

Алена Краснова уже давно стала частью звездной семьи. Она не скрывает, что познакомилась с Никитой Пресняковым, когда была совсем юной.

Старший сын Кристины Орбакайте ухаживал за возлюбленной и дождался ее совершеннолетия. Теперь супруги уже часто выходят в свет вместе. Они также любят устраивать вечеринки на бывшей даче Аллы Пугачевой.

больше по теме Невестка Орбакайте в миниатюрном бикини на завязках засветила точеную фигуру в Майами Алена Краснова проводит летние дни с Никитой Пресняковым в США.

На этот раз Пресняков с избранницей уехал отдыхать в США. Пара успела провести несколько дней в Нью-Йорке, а вот теперь они находятся в Майами, где у Орбакайте есть свой дом.

Алена делится кадрами, на которых то загорает на пляже, то гуляет по улочкам среди пальм в пикантных нарядах. На этот раз она отправилась на тренировку.

Жена Никиты запечатлелась в кроп-топе и тугих нюдовых шортах. Она похвасталась изящными формами и рельефным животом.

«Отдых отдыхом, а тренировки по расписанию», — заявила невестка Орбакайте.

Поклонники осыпали комплиментами Алену. Многие отметили, чтоу нее безупречная фигура. «Безумно красивая», «Ну просто слов нет», «Ой, животик просто безупречный», «Очень красивые формы», «Какая вы стройная», «Просто роскошный вид», «Алена, бесподобная работа над собой», «Ой, зависть и только», — прокомментировали пост подписчики.

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