«Постройнела и похорошела»: Бузова в бикини со стразами эпично плюхнулась в бассейн

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что порой намеренно привлекает к себе внимание. Артистка зачастую подбирает себе образы для красных дорожек, а также для выступлений.

Она предпочитает подчеркивать достоинства своей фигуры. Также певица не раз меняла имидж. Теперь она снова ходит с длинными наращенными локонами.

После большого концерта в Москве Ольга устроила себе отпуск. Она отправилась в Турцию, где отдыхает в компании подруги. Утро 7 июня артистка начала с принятия солнечных ванн и купания в бассейне.

Она облачилась в купальник на завязках со стразами на лифе. Бузова повернулась спиной к камере, заходя в воду. Она эпично плюхнулась в бассейн, не скрыв свои прелести.

«Прихожу в себя», — заявила звезда.

Поклонники отметили, что артистка постройнела, но сохранила изюминку. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну красотка», «Оля, как роскошно», «Смешно упала в воду», «Похудела, но формы прям роскошные», «Выглядишь особенно привлекательно», «Ну прям удачный ракурс», «Постройнела и похорошела», «Шикарный вид», — прокомментировали пост подписчики.

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