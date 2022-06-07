Мгновенно стройнит: Кудрявцева отметилась на съемках в канареечной блузке и юбке-колоколе

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что общалась со многими именитыми персонами. Недавно у нее в гостях была Лада Дэнс, которая впечатлила ее своим дорогостоящим гардеробом.

Сама блондинка тоже любит наряжаться, но увидеть ее в луках Dior или Gucci большая редкость. Она предпочитает носить одежду российских дизайнеров или наряды из масс-маркета.

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На днях Лера приехала на съемки в студию. Если раньше она хвасталась стильными брючными костюмами, то теперь продемонстрировала летний женственный наряд с юбкой-колоколом.

Она дополнила лук блузкой с рукавами-фонариками канареечного цвета. Кудрявцева подчеркнула свою тонкую талию. Она покрасовалась в гримерке. Наряд сделал ее фигуру еще стройнее.

Примечательно, что этим летом яркие цвета особенно актуальны. Она восхитила поклонников своим образом. Многие осыпали ее комплиментами.

«Какая крутая», «Ну просто нет слов», «Вы прям девочка-девочка», «Очень красивая», «Леруся, ты прям шикарная», «Наряд выглядит шикарно», «У вас потрясающая фигурка», — прокомментировали пост подписчики.

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