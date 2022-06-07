Бузова в мини-бикини оголила постройневшую фигуру у бассейна

Ольга Бузова уже 18 лет работает на телевидении и завоевала любовь сотен тысяч поклонников.

Артистка старается удивлять публику, то участвуя в новых проектах, то демонстрируя смелые образы. Примечательно, что блондинка недавно дала большой концерт в «Крокусе». Она сменила несколько луков, танцевала на шесте и парила под крышей зала.

Примечательно, что Ольга после выступления решила устроить себе отпуск. Так, Бузова не скрывает, что после расставания с Давой она стала больше времени уделять себе.

Звезда регулярно путешествует и начало лето встретила в Белеке. Бузова не раз отдыхала в Турции и теперь поселилась на вилле с подругой. В первый вечер они устроили себе изысканный ужин.

После регулярных тренировок Ольга решила похвастаться преобразившейся фигурой. Она запечатлелась в мини-бикини винного цвета и пляжном халатике. Артистка похвасталась плоским животом и изящным декольте.

Кто-то прислал для звезды букет алых роз. Телеведущая с радостью покрасовалась с ним у бассейна. Имя отправителя она сохранила в тайне. Поклонники восхитились тем, как выглядит 36-летняя блондинка.

«Очень похудела», «Какая хорошенькая», «Ну просто чудо», «Какой животик красивый», «Откуда такое декольте?», «Оля, вот это преображение», «Похорошела то как», «Фигурка роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

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