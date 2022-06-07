О, счастливчик: Адам Сэндлер заработал фингал, лежа на кровати в номере отеля

На следующий день актер пришел сниматься в телепередаче с синяком под глазом.

Утром 6 июня голливудский актер Адам Сэндлер появился в утренней передаче Good Morning America с синяком и ранкой под левым глазом. Естественно, разговор о его новом фильме Hustle был отложен, пока звезда не расскажет, где он так разукрасил себе лицо.

55-летний артист поделился, что получил травму из-за того, что в его отеле слишком туго заправили простынь. Он потянулся в постели, чтобы исправить ситуацию, но в этот момент получил удар в то самое место, которым актеры зарабатывают.

«У меня был телефон посередине кровати. Я задрал ноги, чтобы выправить ее (простынь. — Прим. авт.), смартфон подлетел и ударил меня по голове», — рассказал Адам.

Кинозвезда решила не обращать внимание на этот инцидент. Хоть он и почувствовал кровь на лице, но все равно заснул.

«В этом нет ничего крутого. Но выглядит здорово. Когда я иду по улицам Нью-Йорка, люди говорят: «Окей. Этот парень любит подраться», — с улыбкой подытожил Сэндлер.

Добавим, что он снялся в спортивной драме Hustle («Толкотня»), которая вышла в американский прокат 3 июня.

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