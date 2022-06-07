Задрала и рассекретила: Рудова в белом мини-платье показала, что у нее под юбкой

Актриса засняла свои прелести на камеру. Она похвасталась летним нарядом с секретом.

Наталья Рудова является известной актрисой. Многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Татьянин день». Сама блондинка не скрывает, что хочет получить серьезные роли, но режиссеры видят в ней только стройную красавицу, поэтому зачастую играет она любовниц и жен бизнесменов.

Однако в настоящей жизни звезда тоже щеголяет в женственных платьях и не стесняется показывать свои прелести.

Недавно Рудова отметилась в Санкт-Петербурге, где повеселилась с Идой Галич. А в Москве она успела сходить на концерт Ольги Бузовой, где в корсете не скрыла глубокое декольте.

Но даже если актриса остается дома, она часто снимает ролики. На этот раз Наталья решила похвастаться летним мини-платьем. Белый наряд с двухслойной юбкой подчеркнул ее загорелые ноги.

«А тут что? Пиу — шортики! Принцесска», — сказала она, игриво задрав юбку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Однако ее пикантный жест понравился далеко не всем. «Внезапно», «Зачем вы выдали женский секрет?», «Ну так не интересно», «Наташа, ты просто куколка», «Платье тебе очень идет», «Ну это было смело», «На минуту сперло дыхание», «А вы шалунья», — стали писать подписчики звезды.

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