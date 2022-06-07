«Женственность и романтизм»: Алсу в модном мини-платье цвета фламинго отметилась на прогулке

Алсу уже давно стала популярной исполнительницей. Она прославилась в юности, когда выпустила несколько клипов, а ее трек «Зимний сон» стал хитом.

Артистка в свои 38 лет продолжает петь и даже снялась в шоу «Маска». Многие коллеги отмечают, что у нее утонченное чувство стиля. Певица носит изящные платья и лаконичные костюмы.

К этому лету Алсу подготовилась основательно. Она ранее отметилась в ярком костюме с брюками в пол и покрасовалась в шелковом наряде на празднике у Филипп Киркорова.

А теперь певица поделилась кадрами, сделанными на отдыхе. Артистка вышла на променад в мини-платье цвета Фламинго с поясом и кокетливой юбкой. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Поклонники осыпали певицу комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил модельер Наз Маер. Он признался, что звезда угадала тренды сезона.

«Модное платье в модном оттенке. Здесь мы видим женственность и романтизм, потому что платье за счет своего кроя: рукав, юбка, ремень — получилось прямо таким девичьим. С цветом тоже все понятно — влияние южнокорейской культуры принесло в мировую моду, в том числе и в Россию подобные интересные цветовые решения. Алсу все идет от фасона до оттенка. Мне нравятся тени в тон платья, которыми она закольцевала образ. Серьги тоже в тему. Круто, что украшения на Алсу, как говорят стилисты, носибельные. То есть не исключительно для фотосессий. Их вполне можно применять в повседневной жизни, если есть возможность купить настолько дорогие вещи», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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