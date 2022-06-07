Дженнифер Лопес в кожаном корсете сразила своим декольте на красной дорожке MTV Awards

Певица в дерзком образе не скрыла достоинства фигуры на престижной премии.

Дженнифер Лопес уже много лет выступает на сцене. Она покорила сердца поклонников по всему миру. Ей довелось петь с Шакирой и Бейонсе.

Певица славится не только своим вокалом, но и зажигательными танцами. В 52 года артистка по-прежнему может дать фору более молодым коллегам. И недавно она показала свою фигуру во всей красе в мини-бикини.

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии MTV Awards 2022. Певица для красной дорожки выбрала дерзкий наряд.

Она щегольнула в кожаном корсете, который едва прикрыл ее бюст. Наряд с декольте дополнила черная юбка в пол. Ее образ украсил клатч в тон и нитка жемчуга на шее. Дженнифер покрасовалась на ковровой дорожке без жениха Бена Аффлека.

Но она заговорила о нем, когда получила две награды. Певица не смогла сдержать слез. Своего возлюбленного звезда позвала на ужин.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Лопес. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего красивая», «Вот это наряд», «Вот она! Наша Джей Ло», «Такое декольте сразит любого», «Ох, выглядит шикарно», «Сложно поверить, что ей 52», «Какая у нее фигура! Просто в отличной форме», «К лету готова, прям видно сразу» — прокомментировали пост подписчики.

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