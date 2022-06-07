Красота в простоте: бывшая жена Эмина в джинсах скинни и сливочном кардигане отметилась в Москве

Алена Гаврилова вернулась из отпуска. Она показала, как проводит время в столице.

Эмин Агаларов является не только певцом и организатором фестиваля «Жара». Он известный бизнесмен, а также первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Артист состоял в браке с Лейлой Алиевой, которая родила ему двоих детей: Али и Микаила. Также у них есть приемная дочка Амина.

Но после развода Эмин не долго был один. Он взял в жены Алену Гаврилова, которая в 2004 году «завоевала титул «Мисс Мордовия». У них родилась дочка Афина. Но и этот брак дал трещину. Во время пандемии они расстались.

больше по теме Экс-жена Эмина в джинсах клеш и молочном жакете предстала с повзрослевшей дочкой Алена Гаврилова поделилась редким фото со своими детьми от разных мужчин.

Примечательно, что Агаларов подарил ей дом. Там она живет с наследницей и сыном от прошлых отношений. Алена много путешествует и прошлом году не раз отметилась на отдыхе с певцом.

Позже Эмин подогрел слухи о воссоединении, когда снялся с ней в клипе. Еще недавно Алена отдыхала с наследниками в Дубае. Она делилась кадрами, где позировала среди пальм.

А вот 6 июня бывшая жена артиста уже была в Москве. Она отдохнула в загородном комплексе. Первая красавица Мордовии покрасовалась в джинсах скинни и сливочном джемпер. Она подчеркнула стройную фигуру и не побоялась предстать без макияжа Плюшевые тапки Balenciaga завершили ее лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Гаврилова. «Какая нежная красота», «Такая красивая», «Без макияжа особенно мила», «Очень задумчивый взгляд у вас, Алена! Красивая, милая, нежная!», «Прекрасно выглядите», «Очень чувственная девушка», — прокомментировали пост подписчики.

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