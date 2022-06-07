Влюбленные на отдыхе: Лиза Арзамасова запечатлела Илью Авербуха во время променада у моря

Лиза Арзамасова уже давно снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в сериале «Папины дочки». Потом актриса снялась с Алексеем Чадовым, Верой Брежневой и стала играть в театре.

О личной жизни она молчала много лет. Но в 2020 году стало известно о ее романе с Ильей Авербухом. Они вскоре сыграли свадьбу. Звезда родила избраннику сына Льва.

Примечательно, что пара уже хочет завести еще одного малыша. От первого брака у Авербуха есть сын Мартин, которому уже в этом году исполнится 18 лет. В последнее время Арзамасова много работала.

Но 7 июня она поделилась кадрами с курорта. Влюбленные решили все бросить и уехать отдыхать на море. Поклонники отметили, что зеленые горы и цветущие деревья напомнили им Турцию.

Лиза засняла их перелет, уютный номер в отеле и показала, как ее возлюбленный в шортах и поло прогуливается по песку в сторону моря.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Илья выглядит счастливым. А вот себя Лиза не запечатлела. «Ну что за красота», «Хорошего вам отдыха», «Илья самый счастливый», «А сына взяли с собой?», «Ну как круто! Давно пора отдохнуть», «Тоже в Турции? Тут жара, больше купайтесь», — стали писать пользователи Сети.

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