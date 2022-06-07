Невестка Орбакайте в миниатюрном бикини на завязках засветила точную фигуру в Майами

Алена Краснова уже давно стала частью звездной семьи. Она смогла покорить сердце Никиты Преснякова. Блондинка была его соседкой по даче, когда они познакомились. Старший сын Кристины Орбакайте стал за ней ухаживать. Их свадьба была роскошной.

А Алла Пугачева даже подарила паре квартиру в Москве. Никита много работает и выступает на сцене, а его жена является моделью.

больше по теме Оценила американские горки: невестка Орбакайте отметилась в нюдовом топе и джинсах на шнуровке Алена Краснова и Никита Пресняков проводят летние дни в Калифорнии.

Весной внук Примадонны не раз выходил в свет и даже отпраздновал день рождения, устроив концерт. А вот летом супруги улетели из Москвы.

Они провели несколько дней в Нью-Йорке, где учился Пресняков, а теперь оказались в Майами. Алена уже щегольнула в топе и джинсах в парке аттракционов. А вечер 6 июня они провели на пляже.

Невестка Орбакайте блеснула точеной фигурой в черном мини-бикини на завязках. Она приспустила лямки, засветив свой бюст. Краснов продемонстрировала плоский живот и осиную талию.

«Липни загарчик», — написала модель.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никита. Они уверены, что блондинка сразила пляж своими формами. «Ого, какая стройная», «В США таких красоток нет, там точно все слюнки пустили», «Какая фигурка! Вау», «А Никита не ревнует?», «Очень круто выглядишь», «Ну просто богиня пляжа», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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