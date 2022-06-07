«Волосы в шоке»: Алсу в джинсах с высокой посадкой и черном жакете похвасталась стрижкой

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных певиц в России. Артистка славится не только своими хитами, но и утонченным чувством стиля.

Она носит вечерние платья и костюмы лаконичного кроя. И при том, что у нее растут трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль, она смогла сохранить стройную фигуру.

Примечательно, что в последнее время Алсу часто хвастается новыми нарядами. Она успела приобрести платье-рубашку и летний костюм в розовом цвете.

А теперь певица отправилась в салон красоты, чтобы преобразиться. На новых фото артистка покрасовалась в джинсах с высокой посадкой и черном жакете на одной пуговице. Она подчеркнула стройную фигуру. Звезда сделала цвет волосы более насыщенным и стрижку каскад.

«Волосы в шоке от счастья», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали Алсу комплиментами. «Какая вы красивая», «Ой, вам так хорошо», «Вы вообще стареть собираетесь?», «Какая леди! Вы выглядите обворожительно», «Наряд очень стильный», «Алсу, вы всегда безупречны», «Ну что за прелесть! И стрижка очень идет» — стали писать подписчики.

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