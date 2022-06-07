Dior, Louis Vuitton: Бородина в белых брюках и укороченном жакете устроила шопинг в Турции

Телеведущая провела несколько дней в своем любимом городе. Она увиделась с турецкими актерами и пополнила гардероб люксовыми обновками.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже около 20 лет работает на телевидении и является бессменной ведущей шоу «Дом-2». Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает.

Она живет в роскошном доме м уже купила по квартире своим дочкам Марусе и Теоне. В этом году звезда купила еще одну недвижимость в Москве и даже квартиру в Дубае.

Каждый год Бородина много путешествует. На этот раз она решила несколько дней провести в Стамбуле. Первый день телеведущая посвятила прогулкам по местам, где снимают ее любимые сериалы «Постучись в мою дверь» и «Черная любовь».

Оказалось, что Ксении помогли исполнить мечту. Она отправилась прямо на съемочную площадку «Основание Осман». Там с ней согласился сделать фото ее кумир Бурак Озчивит.

А вот 5 июня она продолжила прогулки и вечером поужинала в одном из лучших ресторанов. На этот раз шеф-повар устроил целое представление из подачи блюд и лично из своих рук покормил телеведущую. Она заверила, что стеснялась. Ей подали жареные ребрышки и мясо, обернутое золотом.

И третий день Бородина посвятила шопингу. Она наведалась в бутики люксовых брендов. Чтобы увидеть наряды Dior ей даже пришлось отстоять очередь. Она осталась в восторге от сумочек Louis Vuitton и туфлей Versace. По всей видимости, без покупок она не ушла.

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