Каролина Севастьянова в купальнике в горох грациозно оголила соблазнительные формы на пляже

Каролина Севастьянова является известной российской гимнасткой. Она выступала на соревнования и не раз побеждала. Спортсменка завоевала олимпийское золото в Лондоне, а потом завершила карьеру.

Она посвятила время образованию. Теперь брюнетка наслаждается жизнью. Она в этом году отметилась на шоу «Звезды в Африке», где сразила других участников своей фигурой.

Вот уже несколько недель Каролина отдыхает в Европе. Она ездила в Канны, где щеголяла в женственных нарядах. А вот 6 июня гимнастка продолжила свой отдых в Монте-Карло.

Она поделилась пикантными кадрами, на которых загорала на пляже. Севастьянова похвасталась стройными ногами и засветила пышное декольте в купальнике в горох.

Поклонники были сражены тем, как выглядит олимпийская чемпионка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за кошечка», «Очень красивая», «Просто пушка», «Купальник вызывал улыбку», «Ну какая у вас фигурка! Вы прям Лилу — само совершенство», «Ой, декольте забрало все внимание», «На пляже вы точно всех сразили», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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