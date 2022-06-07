«Все на виду»: Бузова в небесно-голубом платье на запах блеснула своим декольте на отдыхе

Телеведущая приехала в Белек. На ужине она щегольнула в наряде, который не скрыл ее фигуру.

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. За 18 лет работы на телевидении она также сменила много образов. Певица не скрывает, что любит удивлять публику.

Не удивительно, что на красной дорожке она появлялась в прозрачных нарядах и порой отказывалась от белья. На днях артистка выступила в «Крокусе», где блеснула фигурой в откровенных платьях и боди.

больше по теме Сбежала отдыхать: Бузова в шелковом костюме в бельевом стиле отметилась в Турции Телеведущая устроила себе отпуск после большого концерта в Москве.

А вот 6 июня Ольга покинула Москву. Она устроила себе отпуск в Турции. Телеведущая в пижаме заселилась на свою виллу. Она решила начать отдых с ужина у бассейна.

Для такого случая звезда облачилась в небесно-голубое платье в ромашку. Наряд на запах скрыл ее живот. Бузова покрасовалась у зеркала, а потом похвасталась столом, который ломился от еды.

«Это первая еда за два дня! Я ничего не ела!» — заверила звезда.

Позже она стала наслаждаться теплой погодой у бассейна. Ей наряд оказался не по размеру, поэтому артистка засветила свое декольте.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто ее наряд посчитал неудачным. «Ну счастливая», «С подругой? А жениха опять нет», «Оля, что за бабушки халат?», «Ой, свою грудь засветила», «Декольте уехало, лови скорей», «Оля, ну так мало ела, что декольте оголила», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.