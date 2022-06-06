Словно забыла юбку: Рудова в одной рубашке оверсайз отправилась на променад

Актриса похвасталась своим летним образом. Она не постеснялась оголить свои достоинства.

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже давно снимается в кино. Славу ей принесла роль в сериале «Татьянин день».

Она не скрывает, что зачастую режиссеры ей предлагают играть роковых красавиц из-за внешности, но артистка мечтает о более серьезных ролях. Весной она успела поработать с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым.

А теперь Рудова наслаждается отдыхом. Она успела повеселиться в Санкт-Петербурге, где щеголяла в мини-платье. На днях актриса также отметилась на концерте у Ольги Бузовой в дерзком наряде.

А 6 июня она решила отправиться на променад. В лифте блондинка покрасовалась в рубашке оверсайз в клетку и кроссовках. Она оголила загорелые ноги. На руках она держала свою собачку.

«Попробую прогуляться с голыми ногами. Посмотрю, как там оно — лето наше!» — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Однако некоторые решили, что она забыла надеть юбку. Ее наряд оказался провокационным. «Какая вы красивая», «А что, без юбки ходить разрешили?», «Мне кажется, вы забыли что-то надеть», «Ножки красивые», «Наташа, ты смутишь всех! Надень юбку», — стали писать пользователи Сети.

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