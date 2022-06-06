С полотенцем на голове: Асмус в белоснежном купальнике засветила свои прелести на лужайке

Кристина Асмус является известной актрисой. Она прославилась, когда снялась в сериале «Интерны». Позже артистка отметилась в фильме «Текст» и «Китобой».

Она состояла в браке с Гариком Харламовым, от которого родила дочку Анастасию. Но в 2020 году супруги развелись. После этого ни только образы, но и фотографии звезды стали более откровенными.

Обычно Асмус примеряет дерзкие образы на съемках. Она также без стеснения щеголяет в коротких юбках, на этот раз актриса впервые за долгое время поделилась новым кадром.

Она предстала на лужайке в белом купальнике и шифоновом халате, который распахнула, сидя на стуле. При этом Кристина также не забыла про каблуки. А на ее голове было полотенце.

«Меня просто ежедневно стали спрашивать куда я пропала и что случилось. Удивительно, потому что не могу сказать, что я когда-то отличалась дикой активностью в соц. сетях. А сейчас… после всех этих событий… интерес как-то пропал. Да и работы очень много. Еще меня всегда смущало „правило“: не запостил — значит, не было. Не выкладываешь свои отношения — их нет. Не выкладываешь съемки — мало снимаешься. Не поздравил кого-то публично — перестали общаться. А если, наоборот, все так?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Фигура актрисы многих сразила. «Богиня», «Роскошная», «Фигурка хорошо», «А бедра показывать обязательно?», «Вы слишком любите себя», «Ну просто красотка», «Кристина в своем стиле», «Спасибо, что не другой стороной к камере», «Выглядите шикарно», «Вот это формы!» — прокомментировали пост подписчики.

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