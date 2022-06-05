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Юные звезды «Очень странных дел» пообещали сыграть свадьбу, когда им будет по 40 лет

Лучшие друзья Милли Бобби Браун и Ноа Шнапп не оставят друг друга в одиночестве.

Юные звезды «Очень странных дел» пообещали сыграть свадьбу, когда им будет по 40 лет
Ноа Шнапп и Милли Бобби Браун. Фото: Global Look Press

Звезды сериала Netflix «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и Ноа Шнапп (Одиннадцать и Уилл Байерс, соответственно) заключили договор.

Будучи лучшими друзьями за кадром, они решили, что поженятся, когда им стукнет по сорок лет, если к тому времени у них не будет семьи. Сейчас девушке 18, а парню – 17 лет.

«Мы сказали, что если не будем в браках к 40 годам, то поженимся друг с другом, — объяснила Милли MTV News. — Потому что мы будем хорошими соседями».

Актриса добавила, что это будут число платонические отношения. Пара собирается завести собак и спать в разных спальнях.

«Но никаких детей, потому что я не могу иметь дело с твоим ребенком», — добавила Браун.

Шнапп отметил, что для него это тоже важное правило в обозначенном договоре.

Ах, ну кто не давал таких обещаний своему другу в возрасте этих ребят? У Милли, кстати, уже есть молодой человек — сын рок-звезды Джона Бон Джови Джейк.

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