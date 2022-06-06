«Мой мужик»: Подольская публично обратилась к Преснякову в годовщину отношений

Звездная пара Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже семнадцать лет вместе.

В звездной семье музыкантов Натальи Подольской и Владимира Преснякова пятое июня – особый день.

Отмечает день рождения старший сын пары, Артемию исполнилось семь лет. Мальчик появился на свет в годовщину свадьбы своих родителей.

Пятого июня двенадцать лет назад Наталья Подольская и Владимир Пресняков официально вступили в брак.

Этому событию посвятила пост в микроблоге Наталья Подольская. Она публично призналась в любви Владимиру Преснякову, поблагодарив мужа за прекрасную жизнь, которую он ей создал.

«17 лет неофициально. 12 — официально. Что могу сказать. Мой. Мой. Мой мужик. С тех пор, как мы стали спутниками, у нас появилось два прекрасных хулигана. Ты делаешь все так хорошо, что крайне редко я бываю фениксом, чтобы возродиться из пепла, и спасибо тебе за это. Надеюсь, тебе удалось стать странником, которому всегда с дороги дадут напиться и уложат спать. Я благодарна тебе за нашу прекрасную жизнь и за то, что ты до сих пор мой кислород. Давай также дальше», — обратилась Подольская к Преснякову.

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