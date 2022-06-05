«Два метра ростом»: Лада Дэнс предстала на ТВ со своим взрослым красавцем-сыном

Певица гордится тем, что Илья может самостоятельно себя обеспечивать, но иногда он обращается за помощью к маме или папе.

Лада Дэнс является известной певицей. Она также не раз снималась в кино. Артистка в свои 55 лет продолжает следить за внешностью и фигурой.

В шоу «Секрет на миллион» она призналась, что тратит сотни тысяч рублей на нахождение в детокс-книках. Однако недавно звезда построила огромный особняк, где нижний этаж отвела под зону СПА.

У Лады есть дети от брала с миллионером Павлом Свирским. Она вырастила сына Илью, а также дочку Елизавету, которая теперь живет за границей в Лондоне уже 14 лет.

А вот наследнику певица позволила жить в ее роскошной квартире в Москве. Он появился в студии и сразу сразил Леру Кудрявцеву своей внешностью. Еще в 9 классе Илья решил жить самостоятельно. Артистка призналась возит ему еду, так как наследник прекрасно готовит.

«Ну такой, выше тебя уже, выше мамы», — заявила телеведущая. «Два метра ростом», — отметила Дэнс.

Илья также пояснил, что решил жить отдельно, так как ему нужно было ездить на учебу, а из загородного дома это было сложно. А Лада призналась, что часто находила следы вечеринок, которые он устраивал в квартире. но артистка его не ругала, так как сама в молодости любила повеселиться. Наследник звезды не одинок, но свою девушку с мамой он пока не знакомил.

«Наверное просто пока не вижу в этом смысла», — пояснил Илья.

Он также рассказал, что его возлюбленная знает творчество его мамы. Порой Свирский-младший обращается за помощью к родителям.

«Но уже очень редко. Почти не обращается! Молодец», — похвалила его Лада.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.