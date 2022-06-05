Оторвалась без детей: Агата Муцениеце в костюме оверсайз устроила «жаркие» танцы в Кирове

Актриса решила повеселиться на фоне новостей, что ее бывший муж снова свободен.

Агата Муцениеце уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Она отметилась в таких картинах, как «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод».

Также актриса состояла в браке с Павлом Прилучным и подарила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Примечательно, что в 2020 году они расстались, так как Агата устала от жестокого обращения со стороны партнера.

Если актриса стала больше сниматься в кино, похудела и купила дом для себя и наследников, то Прилучный закрутил роман с Мирославой Карпович.

Но в этом году появились слухи, что они разошлись. А в мае звезда сериала «Мажор» улетел с Зепюр Брутян на Маврикий. Кольцо на его пальце и поцелую заставили фанатов думать, что он снова женился.

Однако 4 июня сама Зепюр призналась, что они просто были на съемках. Она поблагодарила партнера за работу и то, что у нее прибавилось подписчиков.

А в это время Агата находилась в Кирове. После съемок она встретилась с поклонниками. По всей видимости, ее просто так не отпустили. Актриса в костюме оверсайз отметилась в клубе. Она зажигательно танцевала.

Одни пользователи Сети посчитали, что Муцениеце отпраздновала завершение съемочного дня. А другие предположили, что она узнала, что ее бывший муж снова свободен.

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