Кейт Миддлтон в белом жакете и юбке из шифона появилась на концерте в честь королевы

Герцог и герцогиня Кембриджские побывали на концерте, который прошел в рамках празднования платинового юбилея правления Елизаветы II.

Кейт Миддлтон является женой старшего внука королевы Елизаветы II принца Уильяма. Они вместе уже около 20 лет. У пары подрастают наследники: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Пара ездит в туры, посещает светские рауты и проводит официальные встречи. Начал этого лета стала для них особенно важным, так как в Великобритании отмечают платиновый юбилей правления королевы.

больше по теме Визит в Уэльс: принцесса Шарлотта в приталенном пальто и гольфах предстала с Миддлтон Принц Уильям и герцогиня Кебриджская приехали с официальным визитом в Уэльс и взяли с собой старших детей.

2 июня Миддлтон и принц Уильям посетили праздничный парад вместе с детьми. Там они впервые увиделись с Меган Маркл и принцем Гарри, которые приехали из США.

На следующий день супруги также появились на семейной службе в храме.Каждый раз герцогиня Кембриджская демонстрировала утонченные образы с шляпками.

А вот 4 июня пара отправилась на концерт в честь королевы. На этот раз принц Уильям произнес речь. А вот Миддлтон в белоснежном жакете и струящейся юбке из шифона предстала на красной дорожке, а потом наблюдала за представлением с трибун.

«Сегодняшняя вечеринка Platinum Jubilee во дворце королевы стала достойной и невероятной данью уважения Ее Величеству», — гласит сообщение в соцсети Букингемского дворца.

Многие восхитились монохромным образом Кэтрин. Ее осыпали комплиментами. К слову, с ней была и принцесса Шарлотта в алом пышном платье. Это одно из первых больших мероприятий для маленькой леди.

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