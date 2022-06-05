Визит в Уэльс: принцесса Шарлотта в приталенном пальто и гольфах предстала с Миддлтон

Принц Уильям и герцогиня Кебриджская приехали с официальным визитом в Уэльс и взяли с собой старших детей.

Кейт Миддлтон уже больше 20 лет строит отношения с принцем Уильямом. Влюбленные познакомились в студенческие годы и из дружба переросла в нечто большое.

Герцогиня Кебриджская полюбилась британцам. Ее утонченны манеры, изысканные наряды не перестают их восхищать. К тому же, она воспитывает троих детей: принцев Джорджа и Луи, а также принцессу Шарлотту.

больше по теме Кейт Миддлтон в ванильном платье миди и нюдовых лодочках появилась на службе в храме Герцоги Кембриджские прибыли на семейную службу в собор Святого Павла. Образ Кейт Миддлтон восхитил британцев.

Примечательно, что в последнее время Миддлтон и принц Уильям часто выходят в свет. В Великобритании начались праздники в честь 70-летнего правления королевы Елизаветы II.

На днях они посетили парад, где Кэтрин была со всеми детьми. Юный принц Луи отличился, так как кривлялся и выражал все свои эмоции прям на балконе дворца рядом с королевой.

Возможно, что поэтому его не взяли во время поездки в Уэльс. Там Миддотон предстала в ярком платье-пальто на пуговицах. Она вела за руку детей: принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

Юная леди была одета подстать маме. Она щегольнула в темно-синем пальто с приталенным силуэтом, белые гольфы и голубых туфлях модели Мэри Джейн. К слову, ее наряд бренда Amaia стоил около 140 фунтов, а это почти 11 тысяч рублей.

Британцы восхитились тем, как выглядит герцогиня Кембриджская и ее дочка. А принц Уильям и его сын предстали в одинаковых костюмах. Супруги, казалось, поощряли своих застенчивых детей пожимать руки и представляться высокопоставленным лицам, когда те прибыли в столицу Уэльса. Считается, что это первый официальный королевский визит Джорджа и Шарлотты.

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