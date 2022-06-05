Среди пальм: Алсу в платье-рубашке с поясом цвета сочной травы щегольнула на отдыхе

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что ей певицей помог стать влиятельный отец. Однако потом публику влюбилась в ее обаяние, лирические песни и утонченные образы.

Спустя годы она стала женой и мамой. Артистка растит троих детей: Сафину, Микеллу и сына Рафаэля. Она также продолжает выступать и порой появляется на вечеринках.

На днях Алсу посетила праздник, который Филипп Киркоров устроил для папы Бедроса в честь юбилея. Тогда певица щегольнула в шелковом костюме изумрудного цвета.

А потом она поделилась кадрами, снятыми на отдыхе. После шоу «Маска» артистка провела время в Дубае. Там она щегольнула в платье мидакси цвета сочной травы. Наряд с поясом и рукавами-фонариками подчеркнул ее стройные ноги.

Алсу дополнила лук шляпкой. Она похвасталась ровным загаром. Певица грациозно позировала среди пальм. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ты прекрасна всегда и во всем», — отметила Жасмин. «Такой красоте все идет», «Как же тебе идет цвет», «Наряд прям создан для леди», «У вас столько достоинств», «Ну прям украшение любого курорта», «Алсу, вы неотразимы», «Романтичный наряд», «Вы очень стильная», — прокомментировали пост подписчики.

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