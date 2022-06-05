Бузова в пудровом платье с пышной юбкой предстала на закрытой вечеринке после концерта

Телеведущая собрала друзей и знакомых на празднике после своего выступления в Крокус Сити Холл.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она уже 18 лет работает на телевидении. И хоть шоу «Дом-2» блондинка уже не ведет, ее популярность только растет.

Ольга ведет новые проекты, хвастается стильными образами. Лишь в личной жизни она пока не обрела счастья, но продолжает поиски жениха. А 4 июня звезда дала концерт в Москве.

Несколько недель Бузова готовилась к выступлению в Крокус Сити Холл. Она подготовила необычные костюмы, танцы на пилоне и номера, где она парит в кольце, как артистка цирка. Даже в костюме черного паука артистка отметилась на сцене. Не удивительно, что в зале собрались почти все ее друзья и знакомые от Алены Водонаевой до Олега Верещагина.

А вот после выступления Ольга устроила пресс-встречу, а затем собрала всех, кто пришел ее поддержать, на закрытой вечеринке. Телеведущая облачилась в пудровом платье с пышной юбкой и корсетом. Наряд дополнили лодочки на шпильке.

Ее осыпал комплиментами Верещагин. Выкрикивала теплые слова Наталья Рудова. Также пришли Виктория Боня, Гусейн Гасанов, Юлия Гаврилина и Марина Федункив. Последняя восхитились тем, как Ольга парила в воздухе. Она призналась, что боится высоты.

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