«Сразу успокаивается»: Наталья Фриске засняла, как носит крохотную дочку в кенгуру-переноске

Наталья Фриске одно время была солисткой группы «Блестящие», но недолго была частью коллектива. Ее сестра Жанна Фриске построила карьеру в шоу-бизнесе и стала популярной певицей, но очень рано умерла — в 40 лет.

Родные переживают за ее сына Платона, который живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Но в этом году у них произошло радостное событие — Наталья стала мамой.

Сестра Жанны родила дочку в одной из столичных клиник. С отцом ребенка она рассталась еще во время беременности. Родители помогают ей нянчить внучку.

Не так давно Наталья стала жить с ней в своей квартире и много гулять. Она покупает крохе наряды и накануне сводила ее в бассейн. Фриске души не чает в наследнице и посвящает ей все время.

А 4 июня она не только засняла, как малышка валяется на кровати в окружении домашних собак, но и показала, как носит ее кенгуру-переноске из ткани. Наталья покрасовалась с дочкой у зеркала.

«Кто придумал эти штуки — он гений! Очень удобно, руки освобождаются и прям нравится. Малышка у меня прям сразу успокаивается. Капризничает, просится на ручки, а у меня спина уже устала. 7 кг уже весим», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что луна подросла. Другие заметили, что сама Фриске постройнела и похорошела.

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