«Какой рельеф!»: Севастьянова в мини-бикини из треугольников подразнила идеальной фигурой

Каролина Севастьянова много лет посвятила спорту. Она не скрывает, что ей достались медали огромным трудом. Гимнастка даже смогла завоевать олимпийское золото.

Только после этого она завершила карьеру и стала наслаждаться жизнью. Недавно Каролина приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где сразила участников своей растяжкой и фигурой.

Но уже несколько недель Севастьянова отдыхает в Монако. Она делится кадрами, на которых то щеголяет в откровенных нарядах, то красуется в купальнике.

Гимнастка не перестает следить за фигурой. На этот раз она решила заснять себя в уборной. Каролина предстала в мини-бикини из маленьких треугольников в полоску. Она обнажила рельефный пресс и пышное декольте.

Севастьянова сразила поклонников своими загорелыми формами. Она сняла себя на видео, поэтому никто не рискнул обвинить ее в фотошопе.

«Как же тебе идет», «Ты просто конфетка», «Идеальный каждый сантиметр тела», «Какой рельеф!», «Форма сердца», «Ну прям ножки тонкие, живот плоский — красота», «Каролина, ты кукла», «Нереально красивая фигура», «Вот она — идеальная девушка», «Ноги такие длинные», «Ну ты прям зебруля», — стали писать пользователи Сети.

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