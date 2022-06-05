Узкие джинсы и корсет: Рудова обнажила свои округлые прелести перед Верещагиным

Участники шоу «Звезды в Африке» встретились на концерте Ольги Бузовой. Актриса выбрала смелый наряд для вечера.

Наталья Рудова является известной актрисой. Она много лет строит карьеру в кино. Звезда сериала «Татьянин день» не раз жаловалась, что режиссеры дают ей однотипные роли роковых красавиц.

Однако она мечтает о более интересных ролях. Блондинка заверяет, что носить чулки и короткие платья ей не нравится. Однако поклонник регулярно видят ее женственных нарядах.

больше по теме Игривость проснулась: Рудова в корсете с ленточками обнажила пышное декольте на камеру Актриса в женственном наряде не скрыла свои прелести.

Еще недавно Рудова веселилась с друзьями в Санкт-Петербурге. А 4 июня она уже отправилась на концерт е Ольге Бузовой.

С утра актриса стала выбирать себе наряд и остановилась на узких джинсах и романтичном корсете с ленточками, который подчеркнул ее талию и роскошное декольте. Наталья покрасовалась перед камерой. Она дополнила лук рубашкой оверсайз и розовой сумкой.

Примечательно, что рядом с ней на концерте оказался Олег Верещагин. Они познакомились на шоу «Звезды в Африке». Рудова стала прижиматься к нему, снимая, как они веселятся.

«С настоящим победителем! Оля, красотка», — стала кричать артистка.

Поклонники заметили, что Наталья смутила Олега. Он старался не смотреть на ее смелый наряд. «Ну до чего красивая», «Прекрасная», «Наряд получился бесподобный», «Олежу засмущала очень», «Чтоу тебя за привычка? Жмешься к мужчинам», «Ох, этот корсет подчеркнул ваши богатства», — стали писать пользователи Сети.

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