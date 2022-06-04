«Иван передает привет»: Михеева выступила с теплой весточкой от Урганта

Алла Михеева надеется, что программа «Вечерний Ургант» вернется вскоре на экраны ТВ.

Недавно в Сети появилось видео встречи Аллой Михеевой с Александром Гудковым в «Останкино». Ведущие тепло обнялись напротив офиса «Вечернего Урганта». Эти кадры вселили надежду в телезрителей, которые давно ждут возвращения любимого шоу на телеэкраны.

Выяснилось, что ведущие известной программы встречались, чтобы отметить вместе ее десятилетие, пишет Lady.mail.ru.

«Иван Андреевич Ургант сказал очень трогательную речь, поэтому я, Иван и наша команда очень вас любит и передает привет», — сказала Алла Михеева журналистам издания.

Ведущая выразила надежду, что «Вечерний Ургант» скоро увидят зрители. Она заверила, что тоже ждет этого момента с нетерпением.

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