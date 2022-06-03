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У Джонни густо, у Эмбер пусто: журналисты посчитали лайки звезд под заявлениями Деппа и Херд

Одна из знаменитостей лайкнула оба поста.

У Джонни густо, у Эмбер пусто: журналисты посчитали лайки звезд под заявлениями Деппа и Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Global Look Press

Суд по делу о клевете и домашнем насилии между Джонни Деппом и Эмбер Херд остался за звездой «Пиратов Карибского моря». Оба бывших супруга сделали заявления в социальной сети после вынесения вердикта. Джонни радовался, Эмбер грустила.

Многие звезды лайкали эти посты, тем самым выражая, кого они поддерживают во всей этой истории. Издание BuzzFeed посчитало откликнувшихся селебрити.

У Джонни оказалось много именитых сторонников. Упомянем лишь тех, кого знают в России:

  • супермодель Белла Хадид;
  • актриса Джема Чан (новая звезда Marvel);
  • актриса Холли Бэйли (новая Русалочка);
  • супермодель Наоми Кэмпбелл;
  • актриса Эмма Робертс (снялась в американской версии «Иронии судьбы»);
  • певица Рита Ора;
  • актриса Зои Салдана (звезда Marvel и «Аватара»);
  • модель Хейли Бибер (у нее еще муж Джастин);
  • актриса Дженнифер Энистон (сериал «Друзья»);
  • актер Генри Голдинг («Рождество на двоих», «Джентльмены»);
  • актриса Джоуи Кинг («Будка поцелуев»).
  • режиссер Тайка Вайтити (эти веселые фильмы о Торе);
  • светская львица Пэрис Хилтон;
  • актер Норман Ридус («Ходячие мертвецы»).

У Эмбер из более-менее известных сторонников оказалась только актриса Сэльма Блэр («Блондинка в законе», «Хеллбой»). Но нашлась одна суперзвезда, которая умудрилась лайкнуть оба поста. Это Джейсон Момоа, партнер Херд по «Аквамену».

Кстати, журналисты посчитали общее количество лайков к обоим заявлениям, и тут тоже наметился огромный разрыв. На момент подсчета пост Джонни собрал 16 миллионов сердечек, а Эмбер – всего 300 тысяч. The winner takes it all…

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