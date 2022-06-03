У Джонни густо, у Эмбер пусто: журналисты посчитали лайки звезд под заявлениями Деппа и Херд

Суд по делу о клевете и домашнем насилии между Джонни Деппом и Эмбер Херд остался за звездой «Пиратов Карибского моря». Оба бывших супруга сделали заявления в социальной сети после вынесения вердикта. Джонни радовался, Эмбер грустила.
Многие звезды лайкали эти посты, тем самым выражая, кого они поддерживают во всей этой истории. Издание BuzzFeed посчитало откликнувшихся селебрити.
У Джонни оказалось много именитых сторонников. Упомянем лишь тех, кого знают в России:
- супермодель Белла Хадид;
- актриса Джема Чан (новая звезда Marvel);
- актриса Холли Бэйли (новая Русалочка);
- супермодель Наоми Кэмпбелл;
- актриса Эмма Робертс (снялась в американской версии «Иронии судьбы»);
- певица Рита Ора;
- актриса Зои Салдана (звезда Marvel и «Аватара»);
- модель Хейли Бибер (у нее еще муж Джастин);
- актриса Дженнифер Энистон (сериал «Друзья»);
- актер Генри Голдинг («Рождество на двоих», «Джентльмены»);
- актриса Джоуи Кинг («Будка поцелуев»).
- режиссер Тайка Вайтити (эти веселые фильмы о Торе);
- светская львица Пэрис Хилтон;
- актер Норман Ридус («Ходячие мертвецы»).
У Эмбер из более-менее известных сторонников оказалась только актриса Сэльма Блэр («Блондинка в законе», «Хеллбой»). Но нашлась одна суперзвезда, которая умудрилась лайкнуть оба поста. Это Джейсон Момоа, партнер Херд по «Аквамену».
Кстати, журналисты посчитали общее количество лайков к обоим заявлениям, и тут тоже наметился огромный разрыв. На момент подсчета пост Джонни собрал 16 миллионов сердечек, а Эмбер – всего 300 тысяч. The winner takes it all…
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