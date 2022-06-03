«Скорее меня съедят крокодилы»: Меган Фокс отказалась давать Пит Дэвидсону номер Ким Кардашьян

Актриса не знала, что ее подруга сама заинтересовалась молодым комиком.

В новом выпуске реалити The Kardashians Ким Кардашьян рассказала, как начался ее роман с комиком Питом Дэвидсоном.

Оказывается, когда эта пара снялась в образе Аладдина и принцессы Жасмин в шоу Saturday Night Live, они еще не встречались. Но Ким понравился экранный поцелуй с молодым артистом, и через несколько дней она попросила у продюсера передачи его номер.

Но в это время Пит тоже искал номер бывшей жены Канье Уэста. Он попытался достать его у актрисы Меган Фокс — невесты своего друга-певца Machine Gun Kelly.

«После того, как мы стали парой, Меган Фокс написала мне и спросила: «Это ерунда по-настоящему? Потому что он (Дэвидсон. — Прим. авт.) попросил у меня твой номер несколько месяцев назад».

Затем Меган показала Ким свою переписку с Питом. В ней она категорично отказала молодому человеку, попросившему поделиться телефончиком звезды телешоу.

«Чувак, ты скорее увидишь, как меня и MGK (Machine Gun Kelly. — Прим. авт.) съедят крокодилы, чем когда-либо получишь ее номер. Этого никогда не случится. Даже не проси нас».

В итоге оказалось, что Фокс зря оберегала Кардашьян от Дэвидсона. Им вдвоем оказалось очень весело вместе.

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