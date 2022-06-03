«С днем рождения, Юля, ты крутая, горжусь тобой»: Барановская поздравила себя откровенным фото

Звезда разместила красивый кадр, который был сделан во время отдыха за рубежом.

Телеведущая Юлия Барановская в «Телеграме» оригинально поздравила себя с 37-м днем рождения. Она разместила кадр с отдыха, на котором полностью обнажена.

Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина прикрыла коленками свои прелести. На голове у нее шляпка, защищающая от жары.

«С днем рождения, Юля, ты крутая, горжусь тобой». Юлия Барановская

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Напомним, что Юлия Барановская — многодетная мама. Всех троих детей она родила от Андрея Аршавина. В последнее время народная молва приписывает ей роман с музыкантом Григорием Лепсом.

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