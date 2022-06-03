Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин воссоединились на выпускном дочери

Актриса Гвинет Пэлтроу и музыкант Крис Мартин расстались в 2014 году после десяти лет брака. У каждого из них уже давно новые возлюбленные, но есть и то, что их объединяет, — это забота об общих сыне и дочери.

Кстати, 2 июня у красавицы Эппл Мартин случился выпускной в средней школе. 18-летняя звездная наследница теперь стала совсем взрослой. А проводить ее со школьной скамьи в большую жизнь пришли мама и папа. У обоих нашлось время быть рядом в знаковый для дочери день.

Гвинет выложила в социальную сеть групповое семейное селфи, на котором родители и дочь улыбаются все вместе, несмотря на пасмурную погоду. Актриса написала к фото поздравление для всех выпускников и не забыла отметить любимую дочурку.

Через два года будем наблюдать, как бывшие супруги придут провожать во взрослую жизнь сына Мозеса. А пока предлагаем вспомнить, почему дочь Пэлтроу и Мартина зовут Эппл, что переводится с английского как «яблоко».

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