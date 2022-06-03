Стильный монохром: 66-летняя Долина в юбке плиссе и на каблуках отметилась на публике

Лариса Долина является известной певицей. Она большую часть жизни выступает на сцене и завоевала не только любовь поклонников, но и признание коллег.

Артистка продолжает записывать новые треки и сотрудничает с молодыми исполнителями. В свои 66 лет она также старается выглядеть свежо, а два года назад звезда похудела и сменила гардероб.

Теперь Долина часто выступает в мини-платья и не боится добавить блеска в образы. Также она носит яркие костюмы с брюками клеш.

На днях певица вышла в свет в актуальном монохромном образе цвета сочной травы. Она предстала на празднике у друзе в костюме с юбкой миди и жакетом оверсайз. Даже обувь на каблуке была в тон наряда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лариса Александровна. Многие отметили, что цвет ей к лицу. «ОГо, какой образ», «А вы смелая! Такой наряд яркий, но вам идет», «Как вы похудели! А образы теперь просто достойны журналов», «Красивая такая», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что недавно также монохромный образ, но в синем цвете, показала Ольга Бузова.

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