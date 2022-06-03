Все еще влюблен: Пресняков подхватил на руки Подольскую, облаченную в платье в цветочек

Супруги подурачились после шопинга. Артист подхватил жену и бежал по торговому центру.

Наталья Подольская является популярной исполнительницей. Многие зрители знают ее по шоу «Фабрика звезд». Она давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Пара часто выступает вместе на публике. У них подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. На днях артистка вернулась из Италии и побывала на первом выпускном старшего наследника в садике.

А вот 2 июня с утра Наталья принарядилась. Еще в машине она покрасовалась в струящемся платье в цветочек и сиреневом жакете. Даже маникюр был в одной гамме с нарядом. Певица запечатлелась на камеру, демонстрируя нежный макияж.

«Дресс-код оттенки сереневого», — отметила звезда.

Вечером артистка уже была с Владимиром Пресняковым. Она поделилась трогательным видео, на котором певец бежит по торговому центру. Он держал на руках возлюбленную. они выглядели счастливыми.

«Если кто не понял, он несет меня на руках», — похвасталась Наталья.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что между ними до сих пор проскакивают искры. «Ну как классно», «Ой, романтика», «С мужем вам повезло», «До чего хорошенькие», «Вова просто молодец», «Наряд у вас прям под настроение», — прокомментировали кадры подписчики.

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