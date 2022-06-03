51-летняя Кудрявцева в трениках и без макияжа отметилась в поезде с Гордон

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что знает большую часть представителей отечественного шоу-бизнеса. Блондинка ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Она всегда предстает на публике в элегантных нарядах и с укладкой. В 51 год телеведущая не перестает следить за внешность. А вот муж Игорь Макаров и дочка Мария часто видят ее без грима.

2 июня Лера успела съездить на съемки. Она делилась кадрами из гримерке, где красовалась в белоснежном жакете. А вот вечером телеведущая отметилась в поезде.

Блондинка оказалась в одном купе с Кате Гордон и другими подругами. Она направились в сторону Тулы. Кудрявцева предстала в спортивном костюме с трениками и без макияжа. Она пела песни и наслаждалась чаем.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие удивились тому, что она путешествует на поезде. «Повеяло детством», «Ох, на поезде! А куда?», «Лера, какая вы своя, домашняя», «Вот это компания», «А курочку и колбаску с собой взяли? Романтика», «Как мило, что вы в спортивном котюме», «Лера, ты классная», — стали писать подписчики.

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