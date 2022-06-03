Засветила трусы: Бородина щегольнула в приспущенных джинсах и без макияжа

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже больше 20 лет работает на ТВ. Брюнетка не скрывает, что славу ей принесло шоу «Дом-2». Она стала не только знаменитой, но и богатой.

Ксения в прошлом году пережила развод с Курбаном Омаровым. Вскоре она постройнела, стала регулярно веселится с подругами и путешествовать.

больше по теме Бородина вслед за Брежневой щегольнула в модных брюках «бананах» и алом бомбре Телеведущая покрасовалась в своем повседневном образе.

Недавно Бородина провела несколько дней в Санкт-Петербурге. Она гуляла, посещала музеи и ужинала в ресторанах. А вот 2 июня телеведущая покрасовалась дома.

Она облачилась в кроп-топ и джинсы. Ксения решила продемонстрировать последний тренд лета — приспустила джинсы так, чтобы было видно трусы. Также звезда не побоялась предстать без укладки и макияжа.

Наряд подчеркнул ее точеную талию. Бородина также похвасталась загаром. Однако поклонники посчитали, что такой лук для 39-летней телеведущей слишком смелый.

«Ксюша, вы стройная, не светить трусами зачем?», «Это панталоны?», «Красивая очень, но что за вид?», «Ксюша, ты удивила», «Джинсы спадают уже», «Трусы показывать было модно 20 лет назад», «Видно, что вы регулярная посетительница телестройки», «Худенькая очень», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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