Артем выше мамы: Барановская в приталенном платье миди и кедах появилась с сыновьями на модном показе

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она уже давно рассталась с Андреем Аршавиным, который ушел от нее к другой женщине.

Тогда Юлия осталась одна стремя детьми, но это не помешало ей построить карьеру на телевидении. Она много путешествует, ведет премии и другие мероприятия. При этом звезда всегда выглядит женственно.

Не так давно Барановская приняла участие в забеге с детьми. Она была рада тому, что младший сын пробежал 10 км.

А вот 1 июня телеведущая появилась на показе мод, где Екатерины Давыдовой представила новую коллекцию одежды для детей. Среди гостей были Филипп Киркоров и Яна Рудковская с наследниками. Юлия для такого случая облачилась в черное приталенное счастье с принтом и белые кеды.

С ней на показе отметились сыновья. 10-летний Арсений предстал в джинсах и джемпере с принтом, А вот 17-летний Артем был в куртке-рубашке и брюках. Он уже стал выше мамы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Барановская. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», Юленька, вы чудесная мама«, «Платье и кеды! Очаровашка», «Сыновья уже такие большие», «Просто красотка, вдохновение и мотивация», «Вам словно 18 лет», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.